Die Zeit von Lukas Grgic beim SK Rapid scheint zu Ende zu gehen.

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft mit Ende Juni aus, bis jetzt gab es noch keine Verhandlungen über eine Verlängerung.

"Es hat bis heute weder Gespräche noch Verhandlungen gegeben", erklärt Grgic in der Pause des Europacup-Playoff-Spiels gegen die SV Ried am Montag gegenüber "Sky". Man habe ihm Gespräche nach dem Spiel in Aussicht gestellt.

"Schauen wir, was da rauskommt. Aber wenn bis 25. Mai noch nicht gesprochen wird, dann wissen wir alle, was Sache ist", scheint Grgic nicht mit einem Angebot zur Vertragsverlängerung seitens Rapid zu rechnen.

Ried-Rückkehr "auch eine Option"

Dennoch sagt Grgic: "Ich bin bis zum letzten Tag Rapidler."

Was danach kommt, ist offen. Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr zu Ried, meint Grgic, dass es "auch eine Option" sei.

Der zweifache Familienvater schließt auch ein Engagement im Ausland nicht aus. Zuletzt berichtete die renommierte polnische Sportzeitung "Przeglad Sportowy", dass Grgic ein Thema bei Legia Warschau sein soll.