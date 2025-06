Offiziell! Austria bedient sich in "Down Under"

Der FK Austria Wien hat den nächsten Transfer fixiert. Einen Tag nach der Verpflichtung von Kang Hee Lee (Alle Infos >>>) ist auch Noah Botic zu den "Veilchen" dazugestoßen.

Der australisch-kroatische Stürmer kommt von Western United aus der A-League. In Wien-Favoriten unterschreibt er einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2028.

"Ich bin sehr happy, ab sofort ein Teil dieses großartigen Klubs sein zu dürfen. Vor allem auf die leidenschaftlichen Fans im Stadion freue ich mich sehr, aber auch darauf, alle Teamkollegen kennenzulernen und die Kultur zu entdecken. Es war schon immer mein Traum, in Europa Fußball zu spielen, daher kann ich es kaum erwarten, loszulegen", sagte der Neuzugang.

Ortlechner: "Ein junger, kompletter Stürmer"

76 Partien hat Botic für den australischen Erstligisten auf dem Buckel, in denen ihm 28 Tore gelangen. In der letzten Saison wurde er mit zwölf Toren Zweiter der Schützenliste.

Der Stürmer kickte außerdem für das U19-Team Hoffenheims. Beim australischen U23-Team weist er mit sechs Treffern in neun Spielen eine starke Quote auf. In der U16-Asienmeisterschaft wurde er mit fünf Toren aus fünf Spielen Torschützenkönig.

Manuel Ortlechner über Botic: "Noah ist ein jünger Stürmer, der trotzdem bereits sehr komplett und mit einem tollen Torriecher ausgestattet ist, wie nicht nur seine letzte Saison in Australien beweist. Er hat eine super Einstellung, möchte es unbedingt ins Nationalteam schaffen und sich hier in Europa durchsetzen."

Der Sportdirektor meint weiter: "Für ihn war seit dem ersten Kontakt klar, dass er unbedingt nach Wien zur Austria kommen möchte, das hat uns sehr imponiert. Obendrauf haben wir uns gegen Konkurrenz aus Deutschland durchgesetzt, auch das ist erfreulich. Schön, dass wir Noah für uns gewinnen konnten."