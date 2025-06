FK Austria Wien hat den Transfer des Südkoreaners Kang Hee Lee verkündet.

Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt vom südkoreanischen Zweitligisten Gyeongnam FC an den Verteilerkreis. Die Austria ist seine erste Station außerhalb seiner Heimat.

Bei den "Veilchen" unterschreibt Lee einen Vertrag bis Sommer 2029. Am Donnerstag absolvierte er den medizinischen Check, am Freitag folgt das erste Training.

Der 1,91 Meter große Hüne wird erstmals in einer ersten Liga auflaufen. Bei seinen bisherigen Stationen war Lee nur in einer zweiten Liga aktiv, mit Gyeongam verpasste er 2023 im Playoff den Aufstieg ins Oberhaus.

Nervös, aber motiviert

"Jetzt hier in Österreich und Wien angekommen zu sein, fühlt sich sehr gut an. Ich bin nervös, aber umso motivierter, die europäische Bühne zu betreten, von der ich seit meiner Jugend geträumt hatte. Mein erstes Ziel ist es, mich schnell in die Mannschaft einzufügen und Spielzeit zu bekommen", sagte der Neuzugang bei seiner Vorstellung.

"Langfristig ist es mein Ziel, mir die Fähigkeiten anzueignen, um auf höherem Niveau mithalten zu können. Außerhalb des Platzes möchte ich mehr über die Lebensgewohnheiten in Europa erfahren und eine professionelle Denkweise entwickeln", führte Lee fort.

Seit 2023 spielte Lee für Gyeongnam. In der abgelaufenen Saison kam der 23-Jährige in 15 von 16 möglichen Ligaspielen zum Einsatz und erzielte zwei Treffer. 2024 bestritt er sieben Partien für das südkoeranische U23-Nationalteam und führte sein Team im Rahmen des Asien Cups einmal auch als Kapitän aufs Feld.

"Wir haben mit Kang Hee Lee einen Spieler zu uns locken können, der nicht nur durch sein Positionsprofil, sondern auch durch seinen Charakter außerhalb des Feldes besticht und super in unsere Mannschaft passt. Er hat als südkoreanischer Nachwuchsnationalspieler bereits gezeigt, welches Potential in ihm steckt und überzeugt hier vor allem durch seine Größe und Physis", sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner.

VIDEO: Die besten Austria-Transfers