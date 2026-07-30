FK Austria Wien FAK
FK Liepaja LIE
Heute 20:30 Uhr
NEWS
Conference-League-Quali heute: FK Austria Wien - FK Liepaja
Nach einem erfolgreichen Gastauftritt in Lettland soll der Aufstieg am Verteilerkreis in trockene Tücher gebracht werden. LIVE-Infos:
Gelingt der Wiener Austria der Aufstieg in die dritte Qualifikations-Runde der UEFA Conference League?
Die Veilchen sind im Rückspiel am Donnerstagabend in Wien gegen FK Liepaja erneut gefordert (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Beim Gastspiel vergangene Woche in Lettland erarbeiteten sich die Violetten dank der Premierentreffer von Florian Wustinger und Moritz Wels einen 2:0-Vorsprung.
Setzt sich die Austria durch und zieht in die dritte Qualifikationsrunde ein, bekommt man es mit einem Gegner aus Zypern oder Israel zu tun >>>