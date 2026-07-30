Die Wiener Austria strebt vor dem Bundesliga-Auftakt am Wochenende nach dem nächsten Sieg.

Nach dem 2:0 in Lettland sollte das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League gegen den FK Liepaja zur violetten Pflichtübung werden. Ankick in Wien-Favoriten ist um 20:30 Uhr (im LIVE-Ticker).

Das Spiel der Veilchen gegen den lettischen Vertreter ist live im Free-TV zu sehen. ORF1 startet um 20:15 Uhr mit der Übertragung der Begegnung. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

Daniel Warmuth und Roman Mählich kommentieren, Oliver Polzer und Michael Liendl analysieren.