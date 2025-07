Die Wege von Dijon Kameri und dem FC Red Bull Salzburg trennen sich.

Wie der FC Red Bull Salzburg am Montag verkündet, wagt der 21-Jährige sein zweites Auslandsabenteuer und verlässt die Mozartstadt nach neun Jahren.

Der offensive Mittelfeldspieler schließt sich dem polnischen Erstligisten KS Cracovia dauerhaft an und erhält einen Dreijahresvertrag, der eine Option auf ein weiteres Jahr beinhaltet. In der "Ekstraklasa" läuft die neue Saison bereits, der Klub aus Krakau setzte sich am Freitag zum Auftakt mit 4:1 gegen Meister Lech Posen durch.

Kameri durchlief den gesamten Salzburger Nachwuchs und galt als großes Talent. Zur Saison 2022/23 wurde er zu den Profis hochgezogen, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Im Februar 2024 folgte die erste Leihe zu den Grasshoppers nach Zürich, die vergangene Spielzeit bestritt er ebenfalls auf Leihbasis beim SCR Altach.

Die Initialzündung blieb mit zwei Toren und einem Assist in 24 Spielen jedoch aus. In den Planungen von Cheftrainer Thomas Letsch spielte Kameri nach seiner Rückkehr in die Mozartstadt keine Rolle mehr, sein Vertrag wäre im nächsten Sommer ausgelaufen.

