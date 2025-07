Neuer Interessent im Werben um Oscar Gloukh

Ein weiterer Klub soll sich in das Werben um die Dienste von Salzburg-Mittelfeldspieler Oscar Gloukh eingeschaltet haben.

Das berichtet die niederländische Zeitung "De Telegraaf". Diese hatte zuvor bereits vermeldet, dass der Transfer des 21-Jährigen zu Ajax Amsterdam kurz vor dem Abschluss stehe (Mehr dazu >>>). Wie am Montag von der Tageszeitung berichtet wird, könnte aber die AS Roma noch dazwischenfunken, der Klub bemühe sich um eine Verpflichtung.

Wie "De Telegraaf" schreibt, soll ein Transfer zu Ajax weiterhin am wahrscheinlichsten sein, die Roma aber an einem Angebot arbeiten.

Ein solches gab es bereits von Ajax, das 15 Millionen Euro Ablöse plus Boni zahlen will. In Amsterdam soll Gloukh einen Vertrag bis 2030 erhalten, durch diverse Boni soll das Gehalt auf bis zu 1,8 Millionen brutto steigen können.

