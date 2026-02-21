NEWS

Seitfallzieher! ÖFB-Legionär erzielt Traumtor

Raffael Behounek trifft gegen Vitesse Arnheim in spektakulärer Manier.

Niederlande-Legionär Raffael Behounek lässt dieser Tage seine Torjäger-Qualitäten aufblitzen.

Der Innenverteidiger von Willem II Tilburg hat am Freitag sein bereits drittes Saisontor erzielt.

Beim 3:0-Heimsieg gegen Vitesse Arnheim gelang dem Wiener nun aber zweifelsohne sein bisher schönster Treffer.

Chance auf Eredivisie-Aufstieg lebt

In der 74. Minute findet nach einem Eckball eine Flanke Behounek am langen Eck - der langjährige WSG-Abwehrchef schraubt sich in die Luft und trifft per Seitfallzieher zum 3:0-Endstand.

Vier Spieltage zuvor hatte der 28-Jährige bereits gegen VVV-Venlo mit einem Tor in der 88. Minute einen 2:1-Last-Minute-Sieg besorgt. Kurz vor Weihnachten traf er in der ersten Pokalrunde gegen Sparta Rotterdam.

Mit Willem II Tilburg liegt Behounek nach 27 Spieltagen nun auf Rang fünf der Keuken Kampioen Divisie. Ein Aufstieg in die Eredivisie ist damit noch im Bereich des Möglichen. Behouneks Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

