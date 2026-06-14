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Walter Kogler bestätigt WAC-Aus

Die vergangenen drei Jahre leitete er die Akademie des Wolfsberger AC. Sein auslaufender Vertrag wird jedoch nicht verlängert.

Walter Kogler bestätigt WAC-Aus Foto: © GEPA
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Der Wolfsberger AC und Walter Kogler gehen ab Juli getrennte Wege.

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler leitete die vergangenen drei Jahre die Fußball-Akademie der Lavanttaler. Im Gespräch mit der "Krone" verrät Kogler, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde.

"Ich hatte ein Gespräch mit Präsident Dietmar Riegler und wir haben uns darauf geeinigt", sagt Kogler.

Bis Ende Juli wird der 58-Jährige seinen Posten als Leiter der in Klagenfurt befindlichen WAC-Akademie noch ausführen.

WAC-Verbleib auch deshalb schwierig

Warum eine Vertragsverlängerung kein Thema war? "Wir hatten es ja auf drei Jahre festgelegt. Und da der WAC die Akademie in Zukunft räumlich und organisatorisch näher nach Wolfsberg bringen will, wäre das auch für mich schwierig."

Auf seine vergangenen drei Jahre beim WAC blickt er übrigens positiv zurück: "Wir haben viele Nachwuchsteamspieler herausgebracht."

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