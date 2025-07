11,8 Millionen Euro ließ sich der FC Red Bull Salzburg Bobby Clark kosten. Ein Geschäft, dass sich im Nachhinein als ein Missverständnis erwies.

Der ehemalige Liverpool-Kicker konnte bei den "Bullen" nie wirklich überzeugen. Bei der FIFA Klub-WM schaffte es der 20-jährige Mittelfeldspieler nicht in den Kader. Die "Salzburger Nachrichten" berichteten bereits, dass der Vize-Meister Clark verkaufen möchte.

Eine Rückkehr in die Heimat galt als realistisch. FC Southampton, Hull City, Derby County und Swansea City wurden als Abnehmer genannt (Alle Infos >>>).

Jedoch mischt sich ein belgischer Verein im Werben um Clark ein. Wie Transfer-Experte Sacha Tavolieri auf "X" vermeldet, steht KAA Gent in Kontakt mit Salzburg.

Der Klub aus der Jupiler League ist auf der Suche nach einem Achter und hat wohl den Engländer als Ziel auserkoren.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Buffalos are in direct contact with RB Salzburg for Bobby Clark. Ex-#LFC talent’s considered as target for #JPL side as they’re looking for a N*8. Early information gathering in a deal at initial stage. Real talks need to take place with the player’s… pic.twitter.com/TSXhpZth0f