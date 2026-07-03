10 Tore! WAC und Admira liefern sich Spektakel im Test

Der WAC und die Admira liefern sich in einem in St. Veit ausgetragenen Testspiel ein wahres Torspektakel: Die Wolfsberger siegen am Ende mit 8:2.

Dabei ragt vor allem Donis Avdijaj heraus, der sich für drei Treffer verantwortlich zeichnet. Auch Neuzugang Giacomo Vrioni trifft zweimal.

Dabei startet die Partie eigentlich ideal für die Admira, die durch Forst bereits nach zwei Minuten in Führung geht. Avdijaj gleicht rasch aus (8.), ehe Wagner im Gegenzug die Admira wieder in Front bringt (9.).

Dann rollt der WAC-Express, je zwei Tore von Avdijaj und Vrioni sorgen bis Minute 35 für eine 5:2-Führung. Nach der Pause treffen noch Sulzner, Wimmer und Karamoko.