LASK muss sich im Test gegen Dynamo Kiew geschlagen geben

Nach zwei deutlichen Siegen zum Start in die Vorbereitung muss der LASK nun erstmals eine Niederlage hinnehmen.

Die Kühbauer-Elf unterliegt dem ukrainischen Pokalsieger Dynamo Kiew mit 0:2. Beide Tore gehen auf das Konto des jungen ukrainischen Teamstürmers Matviy Ponomarenko (32., 80.).

Die ersten beiden Tests gewann der amtierende Meister gegen Bad Schallerbach (6:0) und Zweitligist FC Hertha Wels (5:0) deutlich. Der nächste Test steigt kommende Woche am Donnerstag (14 Uhr) in Herzogenaurach gegen den FC Ingolstadt.