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LASK muss sich im Test gegen Dynamo Kiew geschlagen geben

Der Meister muss in der in Peuerbach ausgetragenen Partie eine Niederlage hinnehmen.

LASK muss sich im Test gegen Dynamo Kiew geschlagen geben Foto: © GEPA
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Nach zwei deutlichen Siegen zum Start in die Vorbereitung muss der LASK nun erstmals eine Niederlage hinnehmen.

Die Kühbauer-Elf unterliegt dem ukrainischen Pokalsieger Dynamo Kiew mit 0:2. Beide Tore gehen auf das Konto des jungen ukrainischen Teamstürmers Matviy Ponomarenko (32., 80.).

Die ersten beiden Tests gewann der amtierende Meister gegen Bad Schallerbach (6:0) und Zweitligist FC Hertha Wels (5:0) deutlich. Der nächste Test steigt kommende Woche am Donnerstag (14 Uhr) in Herzogenaurach gegen den FC Ingolstadt.

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