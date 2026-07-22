Austria Lustenau präsentiert neues Bundesliga-Heimtrikot

Aufsteiger Austria Lustenau zeigt sich gerüstet für die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga!

Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel im UNIQA ÖFB-Cup (Samstag gegen Kremser SC, ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker) haben die Vorarlberger nun auch ihr neues Heimtrikot präsentiert.

Der neue Ausrüster Erreà hat ein Trikot bereitgestellt, dass Tradition und Moderne verbinden sollen. Ein besonders feines Detail ist die stilisierte Silhouette Lustenaus, der SUN MINIMEAL Arena und die Berge im Hintergrund, die am Leiberl zu sehen sind.

Die neuen Trikots sind ab sofort im Online-Shop der Lustenauer erhältlich >>>