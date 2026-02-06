Nach Pink-Verletzung: WAC holt wohl Frankfurt-Stürmer

Der Wolfsberger AC wird am heutigen Deadline Day wohl noch auf dem Transfermarkt aktiv.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, verpflichten die Kärntner Jessic Ngankam von Eintracht Frankfurt. Der 25-jährige Rechtsfuß soll per Leihe ins Lavanttal wechseln.

Zuletzt hatte die "BILD" noch berichtet, dass Ngankam mehrere Angebote aus der 2. deutschen Bundesliga und aus dem Ausland vorliegen hatte. Er soll sich jedoch gegen einen Wechsel entschieden haben. Nun dürfte er die SGE doch noch verlassen.

Bislang kein Durchbruch bei Frankfurt

Ngankam machte bei Hertha BSC auf sich aufmerksam und wechselte im Sommer 2023 für kolportierte vier Millionen Euro nach Frankfurt. Wenige Monate zuvor debütierte er im DFB-U21-Nationalteam (5 Spiele).

Der Durchbruch gelang dem Angreifer nach dem Wechsel zur Eintracht aber nicht. Ngankam wurde zweimal verliehen (Mainz und Hannover). Im vergangenen Jahr erlitt er als Leihspieler bei Hannover einen Schien- und Wadenbeinbruch.

Seit letztem Sommer steht er wieder im Aufgebot der Eintracht. In der laufenden Saison kam er auf drei Bundesliga-Einsätze und zu einem Kurzauftritt in der Champions League gegen Barcelona.

WAC reagiert auf Pink-Verletzung

Mit der kolportierten Ngankam-Leihe würden die Wolfsberger auf die Verletzung von Stürmer-Routinier Markus Pink reagieren.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, hat sich der 34-Jährige einen Innenbandriss zugezogen und droht bis zum Saisonende auszufallen.

Eine Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Moritz Heyer von Fortuna Düsseldorf dürfte hingegen vom Tisch sein. Laut "Sky"-Informationen möchte der 30-Jährige derzeit in Deutschland bleiben.