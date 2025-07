Nach Leih-Abbruch: Rapid-Spieler zieht es nach England

Die Wege von SK Rapid und Thierry Gale trennen sich endgültig.

Wie die Hütteldorfer am Freitagnachmittag verkünden, wird der Flügelspieler nach der vorzeitig abgebrochenen Leihe zu Piast Gliwice fest verkauft. Künftig läuft Gale für die Bolton Wanderers auflaufen.

Beim englischen Drittligisten unterschreibt der Mann aus Barbados einen Vertrag bis 2029. Erst im Februar war Gale an den polnischen Klub verliehen, bei Rapid kam er aufgrund einer schweren Kreuzbandverletzung nie wirklich zum Zug.

Im Sommer 2023 verpflichteten ihn die Hütteldorfer von FC Dila aus Georgien. Bei Rapid reichte es nur zu neun Einsätzen, in denen ihm nur ein Tor und eine Vorlage gelang. Zeitweise lief der Linksaußen auch für Rapid II (drei Spiele) auf.

Bolton soll Gale "wieder in Schwung bringen"

"Aufgrund des Interesses von Bolton an Thierry Gale war für uns klar, die Leihe zu Piast Gliwice, wie vertraglich vorgesehen, vorzeitig zu beenden. Thierry ist noch immer ein sehr junger Spieler, der möglichst viel Spielpraxis benötigt, die wir ihm in unserer Mannschaft kurzfristig nicht bieten können. Seine neue Station ist für ihn eine hervorragende Gelegenheit, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen und ich bin froh, dass wir den Wechsel nun realisieren konnten", so Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Der Rapid-Sportchef weiter: "Ich wünsche Thierry Gale für seine neue Karrierestation alles Gute und dass er künftig von Verletzungen, die ihn bei uns doch deutlich zurückgeworfen haben, verschont bleibt."