NEWS

WAC-Torjäger fällt wochenlang aus

Der Stürmer verletzte sich im Training am linken Knie.

WAC-Torjäger fällt wochenlang aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wolfsberger AC muss mehrere Wochen ohne Torjäger Markus Pink auskommen.

Wie die "Wölfe" am Donnerstag bekannt geben, verletzte sich der Stürmer-Routinier im Training am linken Knie. Laut der "Kleinen Zeitung" zog sich der 34-Jährige eine Innenbandverletzung zu.

"Natürlich ist es extrem bitter, sich nach einer guten Vorbereitung und kurz vor dem Bundesliga-Start zu verletzen. Ab heute gilt mein voller Fokus der Genesung. Gleichzeitig werde ich die Jungs in der Kabine weiterhin mit meiner Erfahrung bestmöglich unterstützen", sagt Pink.

WAC-Trainer Ismail Atalan: "Es ist bedauerlich, dass uns ein so erfahrener Spieler in dieser Phase fehlt. Markus war für uns wichtig, weil er die Jungs vorne mitzieht. Das Wichtigste ist jetzt aber, dass er schnell wieder gesund wird – denn die Gesundheit steht immer an erster Stelle."

Pink spielt seit Sommer 2024 im Lavanttal und hält in der laufenden Bundesliga-Saison bei sechs Treffern. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Mehr zum Thema

Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol

Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol

Bundesliga
1
Demirs Rapid-Rückkehr: Heilsbringer oder falsche Sentimentalität?

Demirs Rapid-Rückkehr: Heilsbringer oder falsche Sentimentalität?

Bundesliga
64
Altach präsentiert neuen Defensivspieler

Altach präsentiert neuen Defensivspieler

Bundesliga
Fehlpfiffe im ÖFB-Cup: VARheit oder werden wir weiter veräppelt?

Fehlpfiffe im ÖFB-Cup: VARheit oder werden wir weiter veräppelt?

Bundesliga
34
Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Bundesliga
48
Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Bundesliga
18
Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Markus Pink