WAC-Torjäger fällt wochenlang aus

Der Wolfsberger AC muss mehrere Wochen ohne Torjäger Markus Pink auskommen.

Wie die "Wölfe" am Donnerstag bekannt geben, verletzte sich der Stürmer-Routinier im Training am linken Knie. Laut der "Kleinen Zeitung" zog sich der 34-Jährige eine Innenbandverletzung zu.

"Natürlich ist es extrem bitter, sich nach einer guten Vorbereitung und kurz vor dem Bundesliga-Start zu verletzen. Ab heute gilt mein voller Fokus der Genesung. Gleichzeitig werde ich die Jungs in der Kabine weiterhin mit meiner Erfahrung bestmöglich unterstützen", sagt Pink.

WAC-Trainer Ismail Atalan: "Es ist bedauerlich, dass uns ein so erfahrener Spieler in dieser Phase fehlt. Markus war für uns wichtig, weil er die Jungs vorne mitzieht. Das Wichtigste ist jetzt aber, dass er schnell wieder gesund wird – denn die Gesundheit steht immer an erster Stelle."

Pink spielt seit Sommer 2024 im Lavanttal und hält in der laufenden Bundesliga-Saison bei sechs Treffern. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.