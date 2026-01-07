Nach Ausbootung: Anfrage für LASK-Angreifer aus der Türkei

Die Zeit von Lenny Pintor beim LASK wird in diesem Winter wohl zu Ende gehen. Der 25-jährige Franzose wurde vom Training freigestellt und nicht für das Trainingslager berufen.

Wie Sportreporter Ertan Süzgün auf "X" berichtet, ist Eyüpspor an einer Verpflichtung von Pintor interessiert. Der Tabellen-17. der Süper Lig soll auch schon Kontakt zum LASK und zur Spielerseite aufgenommen haben. Der 25-jährige Franzose könnte die gewünschte Verstärkung im Kampf gegen den Abstieg darstellen.

Bei Eyüpspor würde er mit Metehan Albunbaş auf einen weiteren Ex-LASK-Spieler treffen. Der türkische Mittelstürmer brachte es zu seiner Zeit auf fünf Kurzeinsätze für die Oberösterreicher, zuvor war er für die Juniors OÖ am Ball.

Lenny Pintor war im Sommer 2023 als designierter Nakamura-Nachfolger nach Linz gelotst worden, die hohen Erwartungen konnte er aber zu keiner Zeit erfüllen. Jetzt könnten sich die Wege ein halbes Jahr vor Vertragsende endgültig trennen.