Entrup zur Austria? Das ist wirklich dran

Nach den langwierigen Verletzungen von Noah Botic und Manprit Sarkaria befindet sich der FK Austria Wien auf der Suche nach einem neuen Stürmer.

Dabei denken die Veilchen auch über Maximilian Entrup nach.

Beim LASK nur noch Joker

Der 28-Jährige spielte im Herbst beim LASK nur eine untergeordnete Rolle, kam in der ADMIRAL Bundesliga nur zu vier Startelf-Einsätzen und konnte keinen Scorerpunkt verbuchen.

Der LASK verpflichtete Entrup im Sommer 2024 für rund 1,3 Millionen Euro vom TSV Hartberg und stattete ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2029 aus.

Finanziell wohl nicht machbar

Auch wenn anderweitig medial kolportiert, ist eine Rückkehr des dreifachen ÖFB-Teamspielers nach Wien-Favoriten, wo er einst im Nachwuchs kickte, aber weit entfernt.

Die Austria hat sich zwar mit einer Leihe des Angreifers beschäftigt, finanziell scheint die Umsetzung aber nicht machbar. Zumal Entrup ein anderes, lukrativeres Angebot vorliegen soll.

Indes beschäftigen sich die Violetten mit anderen Möglichkeiten, angesichts der finanziell angespannten Lage ist ein Leihgeschäft mit Kaufoption naheliegend.

