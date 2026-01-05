Valon Berisha: Die Zeichen stehen auf LASK-Abschied

Das Kapitel Valon Berisha beim LASK dürfte sich dem Ende zuneigen. Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, fehlte der 32-Jährige beim Trainingsauftakt der Linzer.

Der Kosovare ist freigestellt, um einen neuen Klub zu finden. Unter Didi Kühbauer verbuchte er gerade einmal 14 Minuten, zuletzt stand er nicht einmal mehr im Kader.

Der Vertrag des Ex-Salzburg-Kickers läuft nur noch bis Saisonende. Eine frühzeitige Trennung dürfte auch im Interesse Berishas sein. Mit dem Kosovo steht der Nationalspieler in den WM-Playoffs im März, Spielpraxis wäre von Vorteil.