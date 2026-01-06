Der TSV Hartberg darf sich über den ersten Neuzugang des Winters freuen.

Luca Pazourek wechselt innerhalb der ADMIRAL Bundesliga leihweise von der Wiener Austria zu den Steirern.

Die Leihe des 20-Jährigen ist bis Sommer 2027 anberaumt, allerdings haben die Violetten die Möglichkeit, den U21-Teamspieler schon nach einem halben Jahr zurückzuholen. Hartberg besitzt keine Kaufoption.

Kein Vorbeikommen an Ranftl

Das violette Eigengewächs kam im Herbst auf der rechten Außenbahn nicht an Routinier Reinhold Ranftl vorbei. Pazourek war in der laufenden Saison acht Mal für die FAK-Profis im Einsatz, allerdings nur ein Mal von Beginn an. Insgesamt hat er 20 Pflichtspiele für die Austria in den Beinen.

Im Winter trat er an die Verantwortlichen der Veilchen mit dem Wunsch, woanders Spielpraxis sammeln zu können, heran.

Das sagen Wagner und Korherr

FAK-Sportdirektor Michael Wagner: "Mit der Leihe zum TSV Hartberg wollen wir Luca die Möglichkeit geben, die notwendige Spielpraxis zu sammeln. Wir werden mit ihm und den Verantwortlichen von Hartberg eng im Austausch sein und seine Entwicklung genau beobachten. Da wir perspektivisch mit ihm planen, haben wir die Möglichkeit, die Leihe frühzeitig zu beenden und ihn im Sommer zurückzuholen."

Hartberg-Obmann Erich Korherr: "Luca ist ein Spieler, der ideal in unser Anforderungsprofil passt. Er ist ein junger, hochtalentierter und äußerst motivierter Verteidiger, der bei uns in Hartberg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann."

Neuer Ranftl-Backup aus dem eigenen Nachwuchs

Im Frühjahr ist bei den Veilchen der 19-jährige Marijan Österreicher als Ranftl-Backup eingeplant.

Er feierte Anfang Dezember im Auswärtsspiel gegen den WAC sein Bundesliga-Debüt.