Möchte Rapid Sturms Fehleinkauf verpflichten?

Der SK Rapid hat im Werben um Marko Arnautovic alles versucht und dem ÖFB-Rekordspieler einen Millionen-Vertrag angeboten - womöglich kommt der Deal dennoch nicht zustande.

In Hütteldorf wartet man nun auf eine Entscheidung des 36-jährigen ÖFB-Stars >>>

Feststeht, dass Rapid schnell Klarheit will, um genügend Zeit zu haben, anderen Stürmer-Optionen nachzugehen.

Eine Option soll Johannes Eggestein heißen >>>

Der ablösefreie Stürmer, der in der Vergangenheit für den LASK und St. Pauli kickte, soll mittlerweile jedoch nicht mehr erste Wahl sein, wenn man einem Bericht von "MeinBezirk" Glauben schenkt.

Nicht Eggestein, sondern Wlodarczyk?

Laut dem Medium soll sich Rapid stattdessen auf Szymon Wlodarczyk als möglichen Arnautovic-Ersatz eingeschossen haben.

Der 1,92 Meter große Stürmer wechselte im Juli 2023 für 2,2 Millionen Euro aus Polen zu Sturm Graz, konnte die hohe Ablösesumme - mit Ausnahme von ein paar starken ersten Wochen - jedoch nie rechtfertigen.

In der vergangenen Saison war er in die Serie B an US Salernitana ausgeliehen, erzielte in 13 Spielen ein Tor und stieg mit dem Verein ab. Nun ist er zurück in Graz, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Pole überzeugte nicht in Graz, hat aber Potenzial

Sturm dürfte wohl Interesse daran haben, den Stürmer loszuwerden. Mit seinen 22 Jahren besitzt der Pole jedoch nach wie vor interessantes Potenzial.

Bei Rapid hoffe man im Falle einer möglichen Wlodarczyk-Verpflichtung wohl auf eine ähnliche Entwicklung wie bei Robert Beric, der 2014 ebenfalls von Sturm kam und dann in Hütteldorf so richtig explodierte. Der Slowene wurde dann schließlich für 7,5 Millionen Euro an Saint-Etienne weiterverkauft.

