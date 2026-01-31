Austria bezwingt Ligakonkurrent GAK im Test

Austria Wien tankt im letzten Härtetest vor dem Frühjahrs-Auftakt nochmals Selbstvertrauen.

Die "Veilchen" setzen sich gegen Ligakonkurrent GAK im Test mit 2:0 durch. Die Treffer für die Favoritner fallen beide in der ersten Hälfte. Kapitän Manfred Fischer (37.) und Angreifer Johannes Eggestein (40.) zeichnen dafür verantwortlich.

Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause bestreitet die Austria am kommenden Freitag gegen Red Bull Salzburg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

WSG mit Kantersieg

Die WSG Tirol feiert indes einen Kantersieg über Zweitligist Austria Lustenau. Die Treffer für die Tiroler erzielen Nikolai Baden Frederiksen, Ademola Ola-Adebomi, Lukas Hinterseer und Jamie Lawrence (Doppelpack). Ein weiterer Treffer fällt per Eigentor.