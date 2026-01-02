Millionenregen! Die Hintergründe zu Ndukwes Transfer

"Es ist bemerkenswert, wie klar er schon im Kopf ist"
"Es ist bemerkenswert, wie klar er schon im Kopf ist. Im letzten Jahr ist extrem viel passiert bei ihm, es ist sehr schnell gegangen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ihn das belastet oder er glaubt, dass er supertoll ist. Er ist immer der Gleiche, sehr bodenständig", sagt Violets-Coach Max Uhlig Ende Oktober über ihn.
Großes Lob von Arsene Wenger
Was in den Wochen danach folgt, ist nicht nur eine Sensation, sondern auch ein Katalysator für Ndukwes sowieso schon rasanten Aufstieg: die ÖFB-U17 schafft es in Katar bis ins WM-Finale, der Austrianer ist Leistungsträger und eines der Gesichter des Erfolgs.
Arsene Wenger, Trainer-Ikone und Direktor der FIFA, schwärmt vom 17-Jährigen, ist sich sicher, dass er es in eine Top-5-Liga schafft. Der Franzose sagt, Ndukwe sei einer der besten Verteidiger, die er jemals in dem Alter gesehen habe.
Die Details zur Ablösesumme
Die Austria weiß, welch Talent sie da entwickelt hat. Schon vor der U17-WM lehnt sie eine Offerte aus der deutschen Bundesliga ab – 1,5 Millionen Ablöse wurden geboten.
Auch Liverpool bietet zunächst nicht viel mehr, doch die neue Sportdirektion (Michael Wagner, Robert Urbanek, Manuel Takacs) verhandelt gut.
Die "Reds" bezahlen rund drei Millionen Euro Ablöse, einen ordentlichen Aufschlag kann es dank diverser Boni geben. Zudem hat der FAK eine Weiterverkaufsbeteiligung ausverhandelt.
Ndukwe spielt im Frühjahr noch für die Violetten, wechselt im Sommer als 18-Jähriger dann an die Anfield Road. Nur noch allerletzte Formalitäten sind zu klären, der Medizin-Check wurde bereits vor Weihnachten erfolgreich absolviert.
Quantensprung für die Austria
Der Transfer ist ein Quantensprung für die Wiener Austria und ein Ausrufezeichen der neuen Sportdirektion.
Ndukwe ist hinter Omer Damari (im Jänner 2015 für 7 Mio. zu RB Leipzig), Nacer Barazite (im Jänner 2012 für 4,5 Mio. zu Monaco) und Larry Kayode (im Sommer 2017 für 3,8 Mio. zu Man City) der viertteuerste Abgang in der Klub-Historie.
Teuerster U18-Österreicher aller Zeiten
Es sind Dimensionen, die der FAK schlichtweg nicht gewohnt ist. In den vorangegangenen neun (!) Transferzeiten wurden Ablösesummen von gerade einmal etwas mehr als zehn Millionen Euro generiert.
Zudem ist der Abwehrspieler mit Abstand der teuerste U18-Spieler Österreichs. Bisher hielt Robert Gucher den Rekord, der im Februar 2010 um 1,7 Millionen Euro von Frosinone zu Genoa wechselte.
Bei Liverpool ist Ndukwe ab Sommer nach Alexander Manninger und dem so tragisch verstorbenen Besian Idrizaj nicht nur der dritte Österreicher in der Vereins-Geschichte, sondern trifft auch auf sein großes Vorbild Virgil van Dijk.
Wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht…