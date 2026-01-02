Millionenregen! Die Hintergründe zu Ndukwes Transfer

Es ist der 6. Oktober 2025. Ifeanyi Ndukwe sitzt am ÖFB-Campus bei einem Interview mit LAOLA1. "Wo siehst du dich in fünf Jahren?", wollen wir wissen. "Als Profi in der Premier League", antwortet der Innenverteidiger. Wo? "Bei Liverpool!", sagt er.

Nur zwölf Wochen später unterschreibt der 17-Jährige tatsächlich einen Vertrag beim englischen Rekordmeister – und spült Millionen in die Kassen der Austria. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer unglaublichen Entwicklung.

Rasanter Aufstieg

Vor einem Jahr kennen nur absolute Insider den 1,98 Meter großen Wiener, Sohn einer Russin und eines Nigerianers, er spielt in der U18 der Wiener Austria.

Im März ziehen ihn die Veilchen zu den Young Violets in die Regionalliga Ost hoch, es folgen der Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga und die ersten Testspiel-Einsätze bei den Profis, unter anderem gegen Hertha BSC.

Im Herbst spielt Ndukwe sieben Mal für die Amateure, ist in der Kampfmannschaft immer wieder im Spieltagskader.