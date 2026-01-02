Ansakonferenz

Kevin Danso 2025: Ein Jahr zum Staunen?

Die Ansakonferenz blickt zurück auf Kevin Dansos Highlights, Herausforderungen und Schlüssel-Momente 2025.

Top oder Flop? Wie lief das Jahr 2025 für unsere ÖFB-Stars?

In vier kurzen Spezial-Ausgaben analysiert die Ansakonferenz die Performance unserer Österreicher. Heute im Fokus: Kevin Danso.

Den Traum Premier League erfüllt, die Europa League gewonnen und für die WM 2026 qualifiziert: Es gibt durchaus schlechtere Jahre im Leben eines Fußball-Profis - aber verlief bei Danso wirklich alles so rosig?

July und Harald liefern den Jahresrückblick zu "Big Kev".

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

