Sturm-Coach Ingolitsch lobt "gute Energie" bei Trainingsauftakt

Unter neuer Regie hat Meister Sturm Graz am Freitag mit der Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison begonnen.

Neo-Cheftrainer Fabio Ingolitsch ortete nach der ersten Einheit und seiner ersten Team-Ansprache eine "extrem gute Energie" im Team.

Sturm wurde indes auch bei der Suche nach einem Co-Trainer fündig: Der 38-jährige Christoph Witamwas arbeitete zuletzt als Talente-Coach bei der Wiener Austria sowie als ÖFB-U17-Co-Trainer der WM-Finalisten und war bereits vor Ort. (HIER lesen>>>)

Beim Trainingsstart war fast der gesamte Kader dabei. Seedy Jatta fehlte aus privaten Gründen (Todesfall in der Familie), Dimitri Lavalee und Leon Grgic befinden sich nach Knieverletzungen noch im Reha-Training.

"Sind auf dem Weg, guten Spirit zu entwickeln"

"Ich habe einen sehr guten Eindruck, wie erwartet. Die Mannschaft hat richtig Lust drauf. Es war extrem gute Energie heute im Training", stellte Ingolitsch fest.

"Wir sind auf dem Weg, einen guten Spirit zu entwickeln, das ist auch unser Hauptfokus. Heute war mal wichtig, wieder ein gutes Ballgefühl zu kriegen und gut reinzustarten in eine hoffentlich erfolgreiche Vorbereitungsphase."

Nach einigen Einzelgesprächen war es ihm vor versammelter Mannschaft wichtig, "die Begeisterung, die in mir ist, auszudrücken". Diese soll sein Trainerteam mitziehen und auf die Mannschaft projiziert werden.

Er habe sich vorerst vor allem über Werte, Kultur und Atmosphäre unterhalten.

Rückkehrer Gazibegovic fühlte sich gleich wie zu Hause

Das Team reist am Mittwoch zum Trainingslager nach Marbella. Ansonsten werde man sehr viel in Messendorf trainieren. "Wir wollen unsere ersten Inhalte implementieren. Wir wollen variabler werden und zugleich die Intensität hoch halten, wenn nicht sogar erhöhen", so Ingolitsch.

Rückkehrer Jusuf Gazibegovic, der auf Leihbasis bis Saisonende vom deutschen Bundesligisten 1. FC Köln zurückgeholt wurde, wurde gut aufgenommen.

"Es fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen, als wäre ich nie weg gewesen", sagte der Verteidiger. Zwar sei es im Training sehr kalt gewesen und man musste auf Kunstrasen ausweichen. "Aber ich habe es wirklich sehr vermisst, Fußball zu spielen, deshalb sind die Umstände nicht so wichtig."

Das Trainingslager im Warmen steht ohnehin vor der Tür. "Ich freue mich riesig auf die nächsten Wochen. Bald geht es eh los, am 22.1. gegen Feyenoord. Ich kann es kaum erwarten."

Gazibegovic hatte vom Sommer 2020 bis Dezember 2024 schon 177 Bewerbspartien für die Steirer bestritten.