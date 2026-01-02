NEWS

ÖFB-U17-Vizeweltmeister wird neuer Co-Trainer bei Sturm Graz

Fabio Ingolitsch begrüßt einen Assistenzcoach der erfolgreichen ÖFB-U17-Nationalmannschaft an seiner Seite. Auch Günther Neukirchner kehrt ins Trainerteam zurück.

Der SK Sturm Graz stellt Christoph Witamwas als neuen Co-Trainer vor.

Der 38-Jährige wird Neo-Coach Fabio Ingolitsch künftig an der Seitenlinie unterstützen und steht bereits beim heutigen Trainingsauftakt der Grazer mit am Platz.

Günther Neukirchner wird das Trainerteam neben seinen Aufgaben als Entwicklungscoach ebenfalls unterstützen.

Als Co-Trainer ins U17-WM-Finale

Witamwas war zuletzt als Talentecoach bei der Wiener Austria engagiert und zuvor Co-Trainer beim SKN St. Pölten.

Darüber hinaus sammelte der Burgenländer Erfahrung bei diversen ÖFB-Nachwuchs-Auswahlen, darunter beim ÖFB-U17-Nationalteam, mit dem er als Co-Trainer sensationell das Finale der U17-WM in Katar erreichen konnte.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen freut sich: "Christoph konnte sich bereits in unterschiedlichen Positionen bewähren und war zuletzt maßgeblich am WM-Finaleinzug der ÖFB-U17-Nachwuchsauswahl als Co-Trainer beteiligt. Er wird unser Trainerteam mit seiner Expertise, akribischen Arbeitsweise und positiven Energie hervorragend ergänzen."

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Fabio Ingolitsch