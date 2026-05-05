Mit dem Abschluss der 30. Runde in der ADMIRAL Bundesliga ist es offiziell: Rapid muss seine Meisterträume begraben.

Doch wo in Hütteldorf Ernüchterung herrscht, wächst in Linz die Euphorie. Der frischgebackene Cupsieger LASK liegt zwei Runden vor Schluss in Pole Position – und könnte bereits am Sonntag gegen Red Bull Salzburg das Double perfekt machen.

Mittendrin sorgt User "Jamijamington" via Instagram für Gesprächsstoff: "Wird der LASK eine Dynastie oder einfach WAC 2.0 ohne Don Didi?"

In Part zwei von Episode 78 sprechen Hannes, July und Patrick über Rapids geplatzte Titelträume, die heißesten Szenen des Spitzenspiels – und natürlich auch über den vogelwilden Abstiegskampf.

Denn eines ist fix: Der WAC ist nicht mehr Letzter.

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