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Red Bull Salzburg: Neue Position für Alexander Walke

Ein neuer Cheftrainer steht noch nicht fest, dafür dürfte Ex-Keeper Alexander Walke zu den Profis zurückkehren.

Red Bull Salzburg: Neue Position für Alexander Walke Foto: © IMAGO / Fotostand
Textquelle: © LAOLA1
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Einen Trainer hat Red Bull Salzburg noch nicht offiziell vorgestellt, dafür soll ein alter Bekannter für eine gute Leistung der Tormänner sorgen.

Alexander Walke wird, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, der neue Tormanntrainer des Bundesligisten. Eine offizielle Mitteilung des Vereins steht noch aus.

Zuletzt kümmerte er sich in der Akademie um den Nachwuchs. David Schartner, der im Bundesliga-Team tätig war, soll hingegen wieder dorthin zurückgehen.

Pereira verabschiedet sich

Für Pedro Pereira, der unter Pepijn Lijnders gekommen war, heißt es Abschied nehmen. Er wechselt zum englischen Zweitligisten Swansea City. Dort trifft er auf den Ex-Salzburg-Co-Trainer Vitor Matos.

Als neuer Cheftrainer soll aktuell Danny Röhl heiß im Kurs sein. Er steht aktuell bei den Glasgow Rangers unter Vertrag.

Salzburg kontaktiert offenbar ehemaligen Bayern-Co-Trainer >>>

Die Torhüter-Historie von Red Bull Salzburg

Alexander Manninger
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