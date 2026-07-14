LASK verliert Testkracher gegen Fenerbahce

Der Doublesieger der vergangenen Saison muss gegen den türkischen Topklub Fenerbahce Istanbul eine 1:2 Heimniederlage einstecken.

Die Linzer müssen bereits früh ein Gegentor verzeichnen. In der sechsten Minute trifft Irfan Kahveci für Fenerbahce. In der zweiten Halbzeit erhöht die türkische Mannschaft in Minute 55 durch Kerem Akturkoglu auf 0:2. In der 65. trifft Krystof Danek noch für die Linzer zum 1:2 Anschlusstreffer und Endergebnis.

Bei einem Blick auf die Statistiken geht dieses Ergebnis auch in Ordnung. Fenerbahce verbucht am Schluss eine Ballbesitzquote von 76 Prozent und schoss elf Mal auf das Tor von Lukas Jungwirth.

Form muss noch gefunden werden

Dieses Ergebnis bedeutet die dritte Testspielniederlage hintereinander für die Mannschaft von Dietmar Kühbauer. Im Juli hat man bereits gegen Dynamo Kiew und Ingolstadt verloren, jeweils mit 0:2.

In vier Tage spielt der Meister das letzte Testspiel in der Vorbereitung gegen den Absteiger der 2. deutschen Bundesliga, Fortuna Düsseldorf.

Das erste Pflichtspiel des Jahres absolviert der LASK in der ersten Runde des ÖFB-Cups am 25. Juli gegen Kalsdorf.