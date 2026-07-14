Wer folgt auf Alaba und Arnautovic?

Bei der Weltmeisterschaft 2030 in Spanien, Portugal und Marokko könnte eine neue Generation Österreichs Nationalteam prägen.

Die ADMIRAL Ansakonferenz wagt das Gedankenexperiment: Wer könnte in vier Jahren das rot-weiß-rote Trikot tragen? Welche Spieler bleiben aus dem aktuellen Kader dabei? Welche Talente schaffen den Durchbruch? Und wer steht dann eigentlich an der Seitenlinie?

Von der Torhüterposition über die Defensive bis zum Angriff stellt die Ansakonferenz ihre WM-2030-Elf zusammen – mit Diskussionen, Überraschungen und mutigen Prognosen.

Hier ansehen: