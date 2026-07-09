LASK beendet Trainingslager mit Pleite gegen Drittligisten

Der LASK unterliegt im einzigen Testspiel des Trainingslagers in Herzogenaurach dem deutschen Drittligisten FC Ingolstadt mit 0:2.

Die erste Chance der Partie gehört dem LASK, aber Harakate scheitert mit seinem Flachschuss an der Stange (7.). So ist es der Underdog, der nach elf Minuten in Führung geht: Sekulovic enteilt Kebe auf der linken Seite, seine Flanke in den Rückraum verwertet Deichmann.

Die beste Chance der Linzer auf den Ausgleich hat Bello, sein Abschluss wird von Deichmann im Liegen mit dem Kopf von der Linie gekratzt (14.).

Latte verhindert höhere Niederlage

In Halbzeit zwei legt der FC Ingolstadt in Person von Testspieler Ganda den zweiten Treffer nach. Der Ex-Admiraner trifft mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumkante (65.).

Kurz zuvor lenkt Jungwirth einen Abschluss an die Latte, auch danach scheitert Ingolstadt nochmal am Aluminium. Der LASK kommt noch zur einen oder anderen Möglichkeit, ein Treffer will den Linzern aber nicht gelingen.

"Die Leistung war schlecht", sagt Trainer Didi Kühbauer. "Das erste Gegentor haben wir nicht gut verteidigt, danach waren wir besser im Spiel. Unsere Abschlüsse waren aber nicht konkret genug. In der zweiten Hälfte war insgesamt wenig los. Es gibt einiges aufzuarbeiten."

So spielte der LASK: Jungwirth (68. Schützenauer) – Freckleton (46. Ibrahim), Tornich (74. Ilk), Kebe (58. Michael) - Bello (68. Dibango), Horvath (K), Lang (68. Ivkovic), Flecker (68. Jörgensen) - Danek, Adeniran (68. Perovic), Harakate