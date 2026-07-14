Heute im LIVE-Stream: LASK - Fenerbahce

Im Rahmen der Summer Series Upper Austria bestreitet der LASK ein Topspiel gegen einen internationalen Top-Gegner.

In der eigenen Heimstätte treffen die Linzer am Dienstag auf Fenerbahce Istanbul.

Es ist das fünfte Testspiel während der Sommervorbereitung (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Mini-Turnier Summer Series Upper Austria wird über eine Kooperation ausgetragen, auch Galatasaray und AC Monza sind zu Gast.

Testspiel LASK - Fenerbahce im LIVE-Stream: