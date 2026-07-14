NEWS

Heute im LIVE-Stream: LASK - Fenerbahce

Im Rahmen der Sommervorbereitung misst sich der österreichische Doublesieger mit einem türkischen Topklub. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Rahmen der Summer Series Upper Austria bestreitet der LASK ein Topspiel gegen einen internationalen Top-Gegner.

In der eigenen Heimstätte treffen die Linzer am Dienstag auf Fenerbahce Istanbul.

Es ist das fünfte Testspiel während der Sommervorbereitung (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Mini-Turnier Summer Series Upper Austria wird über eine Kooperation ausgetragen, auch Galatasaray und AC Monza sind zu Gast.

Testspiel LASK - Fenerbahce im LIVE-Stream:

Bilder: So feiert der LASK in der Generali Arena den Meistertitel

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Sturm Graz hat eine neue Nummer 9

Sturm Graz hat eine neue Nummer 9

Bundesliga
34
Großer Umbruch bei RBS! Kjaergaard, Terzic und Co. aussortiert

Großer Umbruch bei RBS! Kjaergaard, Terzic und Co. aussortiert

Bundesliga
45
100 Jahre FAK! Austria präsentiert das Jubiläumstrikot

100 Jahre FAK! Austria präsentiert das Jubiläumstrikot

Bundesliga
41
Nach Schlager-Abgang: Salzburg bestimmt neue Nummer 1

Nach Schlager-Abgang: Salzburg bestimmt neue Nummer 1

Bundesliga
32
Sturm Graz kämpft mit Serie-A-Klub um Celtic-Stürmertalent

Sturm Graz kämpft mit Serie-A-Klub um Celtic-Stürmertalent

Bundesliga
28
Rapid geht bei Mittelfeld-Kandidat leer aus

Rapid geht bei Mittelfeld-Kandidat leer aus

Bundesliga
43
Transfer-Update: "Bulldozer" für Ried, neuer Klub für Aiwu?

Transfer-Update: "Bulldozer" für Ried, neuer Klub für Aiwu?

Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LASK Fenerbahce Istanbul