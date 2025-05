LASK-Kicker strebt ersten Auslands-Wechsel an

Obwohl dem LASK im Angesicht des Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga noch mindestens ein Heimspiel bevorsteht, wurden beim Spiel der Linzer gegen den SCR Altach (Spielbericht>>>) gleich sechs Spieler offiziell verabschiedet.

Sextett verlässt den LASK>>>

Einer von ihnen ist Ivan Ljubic. Der Vertrag des Sechsers läuft nach zwei Jahren aus, seine Zukunft "sieht noch relativ offen aus", verrät der 28-Jährige im "Sky"-Interview.

Es gebe bereits erste Gespräche, der neue Verein soll im Idealfall ein internationaler sein. "Ich bin jetzt schon lange in der österreichischen Bundesliga. Im Sommer werde ich 29 und würde gerne den Schritt ins Ausland wagen. Natürlich kann ich mir vorstellen, in Österreich zu bleiben, aber das primäre Ziel ist das Ausland", so Ljubic, der bei der Wiener Austria ausgebildet wurde und mit dem SK Sturm unter anderem Europa League spielte.