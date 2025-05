Der SCR Altach bleibt erstklassig!

Am alles entscheidenden 32. Spieltag holen die Altacher ein 0:0 beim LASK und sichern sich somit den Verbleib in der ADMIRAL Bundesliga!

Nach gut zehn Minuten gibt es eine strittige Situation. Sulzner will den Ball aus dem Sechzehner klären, erwischt dabei aber Mustapha. Ciochirca zeigt auf den Punkt, nach Einschreiten des VAR wird aber eine Abseitsstellung in der Entstehung erkannt - kein Strafstoß (11.).

Abgesehen von der oben genannten Szene gibt es in den ersten 45 Minuten eher wenig Spannendes zu sehen, es mangelt an Highlights, auch das spielerische Niveau lässt zu wünschen übrig. Torlos geht es somit auch in die Kabine.

LASK zwar stärker, aber ...

In Halbzeit zwei verlagert sich das Spiel zunehmend in die Hälfte der Altacher, der LASK hat hier das Kommando klar übernommen.

Die Altacher verteidigen aber leidenschaftlich, werfen alles hinein und nehmen am Ende einen Punkt mit - und dieser reicht aufgrund der Niederlage des SK Austria Klagenfurt für den Klassenerhalt!

Alle Bundesliga-Absteiger der letzten 30 Jahre

Die 15 legendärsten Franzosen in Österreichs Bundesliga