Kühbauer: "Werde nie öffentlich über Spieler reden"

In der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga ringt der LASK dem SK Sturm ein 1:1-Unentschieden ab. Dabei agieren die Linzer über 70 Minuten in Unterzahl, einen Teil davon sogar mit zwei Mann weniger (Zum Spielbericht>>>).

Anders als im "Hinspiel" haben die Linzer nach dem Spiel gut lachen. Trainer Didi Kühbauer spricht von einem "sehr emotionalen Spiel" und vor allem von einer starken Defensivleistung seiner Mannschaft.

"Ich muss der Mannschaft gratulieren"

Zweimal in Unterzahl, über weite Strecken unter Druck und trotzdem lässt der LASK kaum klare Chancen zu.

"Ich muss der Mannschaft gratulieren", sagt Kühbauer. Seine Spieler hätten "wirklich sehr wenig zugelassen" und das Spiel auch mit neun Mann lange offen gehalten.

Dass Sturm kaum zu klaren Möglichkeiten kommt, ist für ihn kein Zufall: "Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Sturm etwas Konkretes zustande bringt."

Jungwirth: "Extrem wichtiger Punkt"

Auch Tormann Lukas Jungwirth sieht die Basis im Defensivverhalten. "Wir haben sehr viel wegverteidigt und sind richtig gut im Block gestanden."

Der Schlussmann hat zwar einzelne Szenen zu klären, wird aber vor allem von seiner Defensive entlastet. Entsprechend fällt sein Fazit aus: "Das ist ein extrem wichtiger Punkt."

Kühbauer mit Schmäh

Für Aufsehen sorgt Kühbauer auch abseits des Spiels. Auf die Frage nach dem Umgang mit seinen Spielern nach den Ausschlüssen antwortet er mit einem Grinsen: "Folter wahrscheinlich. Das erste: Schläge."

Dann schiebt er sofort nach und wird ernst: Er werde "nie öffentlich über Spieler reden". Denn diese seien ihm weitaus wichtiger als "ihr", so Kühbauer mit Blick auf die Medienvertreter. Kritik gebe es intern, nicht vor den Medien.

Titelrennen bleibt offen

Mit dem Punkt bleibt der LASK im Rennen. Die Liga bleibt eng, die Abstände gering. Jungwirth bringt es auf den Punkt: "Es ist noch alles möglich."

Die Liga ist spannend wie nie. Sollte es der LASK am Ende – wie der WAC unter Kühbauer vergangenes Jahr – um ein Tor nicht schaffen, so legt sich Kühbauer ironisch fest: "Dann liegt es an mir."

Für die Linzer geht es am Sonntag wieder in die Steiermark. Es wartet das Auswärtsspiel bei Hartberg (ab 14:30 im LIVE-Ticker >>>). Ein ganz anderes Spiel, bei dem die Linzer wohl beweisen werden müssen, dass sie nicht nur defensiv, sondern auch offensiv meisterwürdig sind.