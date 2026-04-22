Wird Ex-Sturm-Keeper Teamkollege von ÖFB-Legionär in Deutschland?

Der SC Freiburg muss sich im Sommer womöglich nach einem neuen Stammkeeper umsehen. Die Gerüchte um einen Abgang von Noah Atubolu, der aktuellen Nummer eins, verdichten sich.

Wie der "kicker" berichtet, soll der Berater einen Wechsel seines Schützlings forcieren. Da der Vertrag des 23-Jährigen im darauffolgenden Sommer ausläuft, bietet sich für den SC Freiburg im anstehenden Transferfenster eine der letzten Gelegenheiten, eine adäquate Ablösesumme zu kassieren.

Mit Brighton & Hove Albion sowie AC Milan sollen sich bereits zwei Interessenten in Stellung gebracht haben.

Auch zwei ÖFB-Teamspieler sollen bei Milan hoch im Kurs stehen >>>

Erfolgreiche Leihstation bei Sturm Graz

Der Sport-Club sondiert aktuell den Markt nach einem möglichen Atubolu-Nachfolger. Bereits bekannt ist das Interesse der Breisgauer an den deutschen Torhüter-Talenten Mio Backhaus, Nahuel Noll und Florian Hellstern. Das Fachmagazin bringt mit Dennis Seimen einen weiteren deutschen Nachwuchs-Nationalspieler ins Spiel.

Doch auch ein Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit soll beim Klub von ÖFB-Legionär Philipp Lienhart hoch im Kurs stehen: Kjell Scherpen.

Der 2,06 Meter große Niederländer, der zwischen 2023 und 2025 leihweise für den SK Sturm Graz aktiv war und mit den Steirern zweimal die Meisterschaft sowie einmal den ÖFB-Cup holte, konnte mit einer starken Premierensaison bei Union St. Gilloise auf sich aufmerksam machen.

Sein Vertrag in Belgien läuft noch bis 2028, demnach würde eine Ablösesumme fällig werden.