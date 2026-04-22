Beichler mahnt: "Nicht in Leichtsinn verfallen!"

Sowas hat es beim FC Red Bull Salzburg schon seit über fünf Monaten nicht mehr gegeben.

Die "Bullen" bezwingen die Wiener Austria am Mittwoch zum zweiten Mal hintereinander mit 3:1 (Spielbericht>>>) und feiern damit erstmals seit Anfang November 2025 zwei Pflichtspielsiege in Folge.

"Innerhalb von vier Tagen sechs Punkte zu holen, ist ein gutes Signal", pustet Daniel Beichler nach der Partie durch.

Gleichzeitig mahnt der Steirer: "Wir sollten aber nicht den Fehler machen und in irgendeinen Leichtsinn verfallen, sondern auch wissen, warum wir in diesen beiden Spielen sechs Punkte mitgenommen haben."

Schlüsselwort "Stabilität"

Die angesprochenen Gründe für den doppelten Sieg liegen zum einen an so defensiv fehleranfälligen wie offensiv ineffizienten "Veilchen", gleichzeitig aber auch an einer Salzburger Mannschaft, "die sehr viel investiert hat".

"Vor allem der Auftritt, das Engagement, das Umsetzen des Plans - da haben wir in den zwei Spielen eine ordentliche Stabilität gezeigt", freut sich Beichler. Gleichzeitig weiß er: "Aber wir haben noch eine Menge zu tun."

Dies betrifft nicht zuletzt den Aspekt, dass die "Bullen" trotz eines erneuten Traumstarts und einer anschließenden 2:0-Führung die Austria schon wieder beinahe ins Spiel zurückholten.

Schuster: "...dann ist es ein anderes Spiel"

"Wenn der Kopfball von Fischer Anfang der zweiten Hälfte reingeht, ist es ein anderes Spiel", ist sich Verteidiger Janik Schuster bewusst.

Die violette Drangphase war diesmal eine kürzere als noch am Sonntag am Verteilerkreis; ordentlich ins Wanken gerieten die Salzburger dennoch erneut.

"Wir haben noch nicht die Stabilität innerhalb eines Spiels, unsere beste Version über 90 Minuten durchzubringen", sagt Beichler dazu.

Intern im Trainerteam habe man sich die Aufgabe gestellt, "in Phasen, in denen der Gegner oben auf ist, noch stabiler zu wirken, noch stabiler wegzuverteidigen und noch stabiler im Ballbesitz zu sein. Wir tun gut daran, die Bodenhaftung nicht zu verlieren."

Beichler hat seinen Stamm gefunden