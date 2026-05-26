Golden Boy: ÖFB-Juwel in den Top 100 gelistet

Traditionell verleiht "Tutto Sport" auch dieses Jahr den Golden Boy, erstmals arbeitet das italienische Medium mit transfermarkt zusammen.

Das erste Ranking der Top 100 wurde jetzt veröffentlicht, und mit Jannik Schuster (Red Bull Salzburg/ab Sommer Brentford) befindet sich ein Österreicher auf Platz 77. Berücksichtigt sind Talente ab dem Jahrgang 2006 aus den 25 stärksten europäischen Ligen.

Drei Salzburg-Abgänge im Ranking

Neben dem 20-Jährigen finden sich zwei weitere Salzburg-Abgänge im Ranking wieder. Kerim Alajbegovic (künftig Bayer Leverkusen/45.) und BVB-Neuzugang Joane Gadou (71.) sind gelistet.

Die erste Top-100-Liste basiert auf dem sogenannten Golden Boy Index, in den unter anderem Leistungen, Einsatzzeiten, Statistiken, das Niveau der Liga sowie das Entwicklungspotenzial der U21-Spieler einfließen.

Nach der Veröffentlichung der Top 100 wird das Ranking im Verlauf der Saison regelmäßig aktualisiert, sodass neue Leistungen und Entwicklungen laufend berücksichtigt werden. Auch Spieler außerhalb der Top 100 können noch in die Liste vordringen.

Nachfolger von Doue gesucht

Aus diesem erweiterten Kandidatenfeld kristallisieren sich nach und nach die Favoriten für die finale Golden-Boy-Wahl heraus. Im Oktober wird das Ganze auf die Top 20 begrenzt.

Parallel dazu beobachten Journalisten und Experten aus ganz Europa die Talente und erstellen ihre persönliche Vorauswahl. Am Ende stimmen die Mitglieder der internationalen Jury über den offiziellen Golden Boy ab, der jährlich ausgezeichnet wird. Der Sieger wird traditionell gegen Jahresende bekanntgegeben.

Die aktuelle Top drei bilden Lamine Yamal (Barcelona), Warren Zaire-Emery (PSG) und Pau Cubarsi (Barcelona). Titelverteidiger ist Desire Doue (PSG).