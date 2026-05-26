LAOLA1-User haben gewählt! Das ist das Bundesliga-Team der Saison

Die Community hat gewählt und ihr Team der Saison in der ADMIRAL Bundesliga zusammengestellt. Das ist das Ergebnis:

Die Saison 2025/26 in der ADMIRAL Bundesliga ist offiziell zu Ende!

Der SK Rapid hat sich im finalen Spiel gegen Ried das letzte Europacup-Ticket gesichert.

Anlässlich des Saisonausklangs haben die User bei LAOLA1 ihr persönliches Team der Saison gewählt.

Ins Team geschafft haben es Spieler von fünf verschiedenen Teams: Hartberg, Austria, Salzburg, Sturm und LASK. Der Meister stellt ganze sieben Spieler.

Das Bundesliga-Team der Saison der LAOLA1-User:

Diese Spieler haben die meisten Votes bekommen:

Platz

Spieler

Stimmen in Prozent

Votings

1

Sasa Kalajdzic (LASK)

68.05%

1.344

2

Kasper Jörgensen (LASK)

63.65%

1.257

3

Sascha Horvath (LASK)

63.39%

1.252

4

Otar Kiteishvili (Sturm Graz)

61.27%

1.210

5

Moses Usor (LASK)

57.97%

1.145

6

George Bello (LASK)

54.43%

1.075

7

Andres Andrade (LASK)

50.94%

1.006

8

Kerim Alajbegovic (Salzburg)

47.34%

935

9

Aleksandar Dragovic (Austria)

37.77%

746

10

Jannik Schuster (Salzburg)

36.86%

728

11

Tom Ritzy Hülsmann (Hartberg)

36.15%

714

12

Samuel Adeniran (LASK)

35.9%

709

13

Keba Cissé (LASK)

32.76%

647

14

Lukas Jungwirth (LASK)

32.66%

645

15

Ramiz Harakate (GAK)

28.91%

571

16

Elias Havel (Hartberg)

27.34%

540

17

Patrick Greil (Altach)

26.48%

523

18

Nikolas Polster (WAC)

23.44%

463

19

Reinhold Ranftl (Austria)

22.84%

451

20

Jacob Italiano (GAK)

20%

395

