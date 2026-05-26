LAOLA1-User haben gewählt! Das ist das Bundesliga-Team der Saison

Diese Spieler haben die meisten Votes bekommen:
Platz
Spieler
Stimmen in Prozent
Votings
1
Sasa Kalajdzic (LASK)
68.05%
1.344
2
Kasper Jörgensen (LASK)
63.65%
1.257
3
Sascha Horvath (LASK)
63.39%
1.252
4
Otar Kiteishvili (Sturm Graz)
61.27%
1.210
5
Moses Usor (LASK)
57.97%
1.145
6
George Bello (LASK)
54.43%
1.075
7
Andres Andrade (LASK)
50.94%
1.006
8
Kerim Alajbegovic (Salzburg)
47.34%
935
9
Aleksandar Dragovic (Austria)
37.77%
746
10
Jannik Schuster (Salzburg)
36.86%
728
11
Tom Ritzy Hülsmann (Hartberg)
36.15%
714
12
Samuel Adeniran (LASK)
35.9%
709
13
Keba Cissé (LASK)
32.76%
647
14
Lukas Jungwirth (LASK)
32.66%
645
15
Ramiz Harakate (GAK)
28.91%
571
16
Elias Havel (Hartberg)
27.34%
540
17
Patrick Greil (Altach)
26.48%
523
18
Nikolas Polster (WAC)
23.44%
463
19
Reinhold Ranftl (Austria)
22.84%
451
20
Jacob Italiano (GAK)
20%
395
