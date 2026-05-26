Rapid erwartet kein Umbruch, aber die Suche nach einer Sache

Eine Saison mit enormen Höhen und Tiefen endet für den SK Rapid genau da, wo die Schlussfolgerung den Klub hinhievt: Irgendwo in der Mitte.

Dass ein fünfter Platz samt gerade noch errungenem Europacup-Startplatz "nicht der Anspruch sein" darf, war eine Mahnung für die nächste Saison. Vor der nun eine Pause steht. Für die Spieler länger als für andere Beteiligte.

"Nicht viel mehr als noch akzeptabel", war das Prädikat von Johannes Hoff Thorup für die Saison. Soweit er sie beurteilen durfte: Also seit seiner Ankunft im Winter.

Die beiden Teilziele eines Einzugs in die Meistergruppe und des Erlangens eines europäischen Startplatzes wurden jeweils haarscharf erreicht. "Aber mehr als akzeptabel ist die Saison für mich nicht, weil es viele Tiefs auf dem Weg gab", unterstrich der Däne.

Zehn aus Acht

Und gab ehrlich zu: Die Hoffnung war eigentlich, die schneller abzuschütteln. Aufwärtstrends hielten selten länger als ein Spiel, das sei nun auch der erste erklärte Anspruch an die nächste Spielzeit: "Aus zehn Spielen acht gute zu machen, denn dann sind wir in einer anderen Position und werden andere Möglichkeiten haben."

Dass die trotz aller negativen Gefühle beim ersten Fazit auch in dieser Saison da waren, wollte Hoff Thorup nicht aus der Erinnerung geraten lassen: Dass das Heimspiel gegen Sturm ein Kampf um die Tabellenspitze war, und die Meisterträume zumindest theoretisch bis zur LASK-Auswärtsfahrt noch einen machbaren Aspekt hatten.

Nie wirklich schlechter?

Letztlich fehlte zur Realisierung: Die Konstanz. Es wird das Schlüsselwort des Blicks nach vorn.

"Die Konstanz, Spiele nicht zu verlieren, wenn du besser als der Gegner bist", lag vor allem die Heimniederlage gegen Hartberg dem Trainer noch schwer im Magen.

"Diese Inkonstanz begleitete uns die meiste Zeit der Saison. Das müssen wir ändern. Und ich glaube, dass Konstanz nur aus einer klaren Identität kommt. Die müssen wir den Spielern noch geben."