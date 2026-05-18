Bundesliga-Aufsteiger Lustenau verlängert mit Erfolgscoach Mader

Der Trainer bleibt an Bord!

Markus Mader und der SC Austria Lustenau haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2028 geeinigt. Das gab der Meister der ADMIRAL 2. Liga am Montag offiziell bekannt.

Der 57-Jährige ist seit Dezember 2024 in seiner zweiten Amtszeit bei den Vorarlbergern. Zuvor coachte er den Klub auch schon von 2021 bis 2023, führte die Austria damals schon als Meister in die Bundesliga.

Insgesamt stand Mader für "Grün-Weiß" bereits in 130 Pflichtspielen an der Seitenlinie, holte dabei 59 Siege und 29 Unentschieden.

Große gegenseitige Wertschätzung

"Ich bin überglücklich, dass wir uns so schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und bedanke mich für das Vertrauen des Vereins. Ich freue mich riesig auf die große Herausforderung in der ADMIRAL Bundesliga und versichere, dass ich wie schon immer alles geben werde, um mit der Austria erfolgreich zu sein", wird Markus Mader zitiert.

Auch Sportdirektor Dieter Alge zeigt sich zufrieden: "Wir sind als Verein sehr glücklich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Markus um weitere zwei Jahre gemeinsam fortzusetzen. Er hat in seiner bisherigen Zeit hervorragende Arbeit geleistet und unsere sportliche Entwicklung maßgeblich geprägt."

Weiters betont er: "Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und unsere gemeinsame Idee von attraktivem, erfolgreichem Fußball in der Bundesliga weiterentwickeln. Wir sind überzeugt, dass wir mit Kontinuität, Leidenschaft und harter Arbeit auch in Zukunft erfolgreich sein werden."

Damit sind die wichtigsten sportlichen Personalien in Lustenau geklärt und jetzt können die Planungen für die Bundesliga-Saison weitergehen.