NEWS

Bundesliga-Aufsteiger Lustenau verlängert mit Erfolgscoach Mader

Die Vorarlberger stiegen unter Mader zum zweiten Mal nach 2022 ins Oberhaus auf. Das wird mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

Bundesliga-Aufsteiger Lustenau verlängert mit Erfolgscoach Mader Foto: © Austria Lustenau
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Trainer bleibt an Bord!

Markus Mader und der SC Austria Lustenau haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2028 geeinigt. Das gab der Meister der ADMIRAL 2. Liga am Montag offiziell bekannt.

Der 57-Jährige ist seit Dezember 2024 in seiner zweiten Amtszeit bei den Vorarlbergern. Zuvor coachte er den Klub auch schon von 2021 bis 2023, führte die Austria damals schon als Meister in die Bundesliga.

Insgesamt stand Mader für "Grün-Weiß" bereits in 130 Pflichtspielen an der Seitenlinie, holte dabei 59 Siege und 29 Unentschieden.

Große gegenseitige Wertschätzung

"Ich bin überglücklich, dass wir uns so schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und bedanke mich für das Vertrauen des Vereins. Ich freue mich riesig auf die große Herausforderung in der ADMIRAL Bundesliga und versichere, dass ich wie schon immer alles geben werde, um mit der Austria erfolgreich zu sein", wird Markus Mader zitiert.

Auch Sportdirektor Dieter Alge zeigt sich zufrieden: "Wir sind als Verein sehr glücklich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Markus um weitere zwei Jahre gemeinsam fortzusetzen. Er hat in seiner bisherigen Zeit hervorragende Arbeit geleistet und unsere sportliche Entwicklung maßgeblich geprägt."

Weiters betont er: "Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und unsere gemeinsame Idee von attraktivem, erfolgreichem Fußball in der Bundesliga weiterentwickeln. Wir sind überzeugt, dass wir mit Kontinuität, Leidenschaft und harter Arbeit auch in Zukunft erfolgreich sein werden."

Damit sind die wichtigsten sportlichen Personalien in Lustenau geklärt und jetzt können die Planungen für die Bundesliga-Saison weitergehen.

Mehr zum Thema

LigaZwa: Wahl zum Tor des Monats Mai

LigaZwa: Wahl zum Tor des Monats Mai

2. Liga
Offiziell! Barca verlängert mit Cheftrainer Hansi Flick

Offiziell! Barca verlängert mit Cheftrainer Hansi Flick

La Liga
Erster Neuzugang fix: Austria Salzburg bedient sich bei Bregenz

Erster Neuzugang fix: Austria Salzburg bedient sich bei Bregenz

2. Liga
1
SW Bregenz entlässt Trainer Heraf

SW Bregenz entlässt Trainer Heraf

2. Liga
10
Abgang fix! Salzburg und Stürmer-Routinier gehen getrennte Wege

Abgang fix! Salzburg und Stürmer-Routinier gehen getrennte Wege

Bundesliga
24
Wacker Innsbruck fixiert Aufstieg in LigaZwa

Wacker Innsbruck fixiert Aufstieg in LigaZwa

2. Liga
16
Schock bei Spanien: Barca Jungstar verpasst WM

Schock bei Spanien: Barca Jungstar verpasst WM

La Liga

Kommentare

2. Liga Fußball SC Austria Lustenau Markus Mader Dieter Alge Vertrag