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Red Bull Salzburg interessiert sich offenbar für Ex-BVB-Coach

Der Däne arbeitete als Interimstrainer für den BVB, mittlerweile ist er in seiner Heimat Cheftrainer. Mit seinem Klub holte er den Pokal.

Red Bull Salzburg interessiert sich offenbar für Ex-BVB-Coach Foto: © GEPA
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Der FC Red Bull Salzburg ist nach der Trennung von Daniel Beichler auf Trainersuche. Drei Kandidaten werden bereits gehandelt >>>

Jetzt gibt es offenbar einen möglichen weiteren Mann für den Job. Mike Tullberg (40) vom FC Midtjylland steht laut "Tipsbladet" auf der Liste des Dritten der ADMIRAL Bundesliga.

Neben den "Bullen" interessiere sich auch Eintracht Frankfurt für den Coach.

Tullberg wurde der breiteren Öffentlichkeit als BVB-Interimstrainer bekannt, für drei Spiele betreute er 2025 das Team. Der Däne holte zwei Siege und ein Remis, machte mit einem emotionalen Jubel auf sich aufmerksam.

Bezwang Ex-Liefering-Coach im Pokalfinale

Nach jahrelangem Engagement im Dortmunder Nachwuchs verließ Tullberg im September 2025 nach sechs Jahren den BVB und heuerte in seiner Heimat an.

Mit Midtjylland wurde er in der abgelaufenen Saison Vizemeister und holte den dänischen Pokal. Im Finale bezwang er Ex-Liefering-Coach Bo Svensson mit dem FC Kopenhagen. Sein Vertrag läuft bis 2029.

Dem Bericht zufolge dürfte Tullberg bei einem Salzburg-Angebot aber eher zu einem Verbleib in seiner Heimat tendieren.

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