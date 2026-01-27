Ex-Villan Weimann sieht für Salzburg nur kleine Siegchancen

Soll die Minichance noch genützt werden, ist für Salzburgs Fußballer am Donnerstag (21:00 Uhr/LIVE-Ticker >>> und CANAL+) ein Sieg bei Aston Villa Pflicht.

Aus Sicht von Ex-Villa-Stürmer Andreas Weimann käme ein Dreier beim aktuellen Dritten der Premier League aber einer handfesten Überraschung gleich. "Im Normalfall würde ich sagen, dass sie das nicht schaffen können", betonte der 26-fache ÖFB-Teamkicker. Eine Chance liege aber im Umstand, dass Villa sein Achtelfinalticket bereits fix hat.

"Wenn sie mit der ersten Mannschaft spielen, sind sie sehr, sehr stark", betonte Weimann, der zwischen 2010 und 2015 in 113 Premier-League-Partien 17 Tore für die Villans erzielte und nach dem Wechsel aus dem Rapid-Nachwuchs 2007 auch seinen ballesterischen Feinschliff in Birmingham erhielt.

Nicht nur, dass Villa schon fix weiter ist, könne sich am Donnerstag allerdings als hilfreich für die Bullen erweisen. "Der Kader ist nicht so groß, sie haben Verletzte", meinte Weimann im Hinblick auf eine mögliche Rotation im Team von Trainer Unai Emery.

"Villa für mich sehr speziell"

Aktuell ist Weimann etwas nördlich von Birmingham für den Zweitligisten Derby County aktiv, seinem alten Klub fühlt er sich noch immer eng verbunden.

"Ich schaue mir derzeit fast jedes Spiel an. Villa ist für mich sehr speziell. Ich bin mit 15 dorthin gewechselt, war acht Jahre dort und wohne noch immer in der Gegend. Meine Kinder sind Villa-Fans, in der Familie meiner Frau gibt es viele Villa-Fans", erzählte der 34-jährige Wiener, der seine Zukunft nach der aktiven Karriere in England sieht.

"Villa ist ein Traditionsverein, Fans trifft man überall. Und auch das Stadion ist sehr speziell", meinte Weimann. Der Villa Park fasst über 40.000 Zuschauer und verströmt trotz zahlreicher Umbauten mit seiner historischen Bausubstanz den Charme der klassischen englischen Fußballarenen.

Dass Salzburg am Donnerstag zum Genießen kommt, ist unwahrscheinlich, Villa spielt eine Saison so gut wie schon lange nicht mehr. Nur vier Punkte fehlen aktuell auf Leader Arsenal. "Emery hat einen Riesenanteil am Erfolg", lobte er den spanischen Coach, der seit November 2022 am Werk ist. "Sie locken die Gegner ins Pressing, und wenn sie dann schnell in den Angriff kommen ...", warnte Weimann. Den 23-jährigen Offensivmann und englischen Teamspieler Morgan Rogers identifizierte er als jenen Akteur, "auf den Salzburg besonders aufpassen muss".

Rennen um den WM-Zug

Er selbst kämpft derweil mit Derby County um einen Platz im Aufstiegs-Play-off, derzeit fehlen nur zwei Punkte. "Für mich ist es ein bissl schwierig, ich spiele nicht so oft", betonte Weimann, der meist nur zu Kurzeinsätzen kommt und dabei einen Treffer erzielte.

"Ich fühle mich fit, habe in dieser Saison noch kein Training verpasst. Wenn ich nicht spiele, bin ich noch immer so angefressen wie vor zehn Jahren."

Eine WM-Teilnahme – zum bisher letzten Mal stand er im September 2025 im ÖFB-Kader – hat er noch nicht gänzlich abgeschrieben. "Es wird schwer, aber ich werde alles versuchen, um es zu schaffen."