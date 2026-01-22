FC Salzburg schlägt Basel verdient und träumt vom EL-Aufstieg

Erfolgreicher Start ins Pflichtspieljahr 2026 für den FC Salzburg!

Gegen den FC Basel gibt es am siebten Spieltag der UEFA Europa League einen verdienten 3:1-Heimsieg, der die Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase zumindest aufrechterhält.

Schnell gehen die "Bullen" durch einen Doppelpack von Kerim Alajbegovic in Führung: Einen Fehler in der Hintermannschaft des Schweizer Meisters nutzen die Hausherren eiskalt aus (4.), danach hämmert er einen satten Schuss aus der zweiten Reihe an die Unterlatte (12.).

Das dritte Tor durch Krätzig (35.) wird schon zur Vorentscheidung, auch wenn in der zweiten Hälfte kein weiterer Treffer mehr gelingt. Agbonifo (56.) sorgt für Ergebniskorrektur, spannend wird es nicht mehr.

Salzburg hält damit bei sechs Punkten und hat bei einem Sieg am letzten Spieltag bei Aston Villa zumindest noch die theoretische Möglichkeit auf den Aufstieg in die K.o.-Phase, braucht allerdings auch Schützenhilfe. Der FC Basel liegt mit der um einen Treffer besseren Differenz einen Platz (27.) vor den Salzburgern (28.), die Ausgangslage ist für das Heimspiel gegen Viktoria Pilsen ähnlich.