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Kehrt Tabakovic in die Bundesliga zurück?

Die TSG Hoffenheim scheint in der österreichischen Bundesliga einen Käufer für den WM-Stürmer gefunden zu haben.

Kehrt Tabakovic in die Bundesliga zurück? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Haris Tabakovic steht offenbar vor einer Rückkehr in die österreichische Bundesliga.

Wie der Nachrichtensender "N1" berichtet, soll Red Bull Salzburg bereit sein, für den Stürmer tief in die Tasche zu greifen.

Lange wurde über einen Wechsel innerhalb der deutschen Bundesliga diskutiert. Nach einer starken Saison bei Mönchengladbach, wo er ausgeliehen war, soll es auch Gespräche über eine fixe Verpflichtung gegeben haben. Das Gesamtpaket scheint jedoch zu teuer gewesen zu sein.

Teuerster Ü24-Transfer der "Bullen"?

Wie der Nachrichtensender "N1" berichtet, sei Salzburg bereit, fünf Millionen Euro Ablöse für den 32-jährigen Stürmer zu zahlen. Tabakovic soll der Goalgetter sein, der den "Bullen" in den letzten Jahren gefehlt hat.

Bei Salzburgs bisheriger Transfer-Herangehensweise wäre dieser Einkauf ein Novum: Für über 25-jährige Spieler gab der Klub noch nie mehr als drei Millionen Euro aus. Abubakr Barry (mittlerweile 26) und Dominik Schmid (28) kosteten je drei Mio. Euro, Munas Dabbur (fünf Mio. Euro) war der teuerste Ü24-Spieler. Salzburgs teuerster 30-Jähriger war Barry Opdam (2008/09) für 1,5 Mio. Euro.

In Österreich ist er zwischen 2020 und 2023 für Austria Lustenau und Austria Wien auf Torjagd gegangen. In seiner letzten Bundesliga-Saison für die Veilchen holte er mit 17 Treffern Platz zwei in der Torschützenliste.

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