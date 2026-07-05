Sturm Graz muss wochenlang auf Rozga verzichten

Sturm Graz muss für einige Zeit auf Filip Rozga verzichten.

Wie die "Blackies" vermelden, zog sich der Offensivspieler im Test gegen LNZ Cherkasy eine Verletzung am hinteren Oberschenkel zu und wird für den Rest der Vorbereitung sowie zum Saisonstart fehlen. Er habe bereits mit der Reha begonnen.

"Der Ausfall von Filip Rozga ist äußerst bitter", so Sport-Geschäftsführer Michael Parensen. Für den Spieler selbst sei es natürlich am bittersten, "da er im Frühjahr bereits einige Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Auch wenn es aktuell schmerzt, wissen wir, dass er sich bei uns in besten medizinischen Händen befindet und alles daran setzen wird, schnellstmöglich wieder einsatzfähig zu sein", sagt Parensen.