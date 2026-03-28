Kampf ums Einserleiberl entbrannt: Sturm-Keeper feiert Comeback

Meister Sturm Graz müht sich in einem Testspiel gegen den First Vienna FC zu einem Remis.

Der amtierende Meister der ADMIRAL Bundesliga kommt ohne Nationalteamspieler, Paul Koller und Seedy Jatta gegen die Döblinger nicht über ein 1:1 hinaus. Luxbacher (36.) trifft wenige Sekunden nach dem Führungstreffer durch Kayombo zum Ausgleich.

Ein "bunt zusammengewürfelter Haufen", wie Coach Fabio Ingolitsch nach dem Probegalopp auf der Vereinswebsite zitiert wird: "In der zweiten Hälfte bestand unser Mannschaft aus Spieler von Sturm II. Dementsprechend war die Abstimmung am Feld nicht immer perfekt gegeben und der Wind hat auch das seinige dazu beigetragen."

Gegenüber der "Krone" macht dem Sturm-Trainer besonders zu schaffen, dass nicht jeder Akteur die Chance auf Minuten genutzt hat: "Ich hätte mir erwartet, dass Spieler, die zuletzt weniger Spielzeit gehabt haben, die Chance mehr ergreifen, um sich zu zeigen. Das hat nicht jeder gemacht."

Ingolitsch ruft Kampf ums Einserleiberl aus

Gute Neuigkeiten gibt es dagegen auf der Torhüterposition: Daniil Khudyakov gibt nach fast zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der 22-jährige Russe hat sich beim ÖFB-Cup-Aus in Altach eine Muskelverletzung zugezogen. In der Hinrunde hat er bereits einige Monate aufgrund einer Handgelenksblessur verpasst.

Ob Khudyakov das Tor gegen den SK Rapid als Nummer eins hüten wird, ist noch ungewiss. Matteo Bignetti, der im Frühjahr bisher zwischen den Pfosten gestanden ist, hat laut Ingolitsch "seine Sache sehr ordentlich gemacht. Für Daniil war es sehr wichtig, wieder das Gefühl zu kriegen, im Tor zu stehen".

Der Sturm-Trainer ruft indes den Kampf ums Einserleiberl aus: "Wir sind jetzt in den Endphase der Meisterschaft. Es ist wie auf jeder anderen Position, wo wir sorgfältige Entscheidungen treffen müssen. Im Fußball herrscht das Leistungsprinzip. Wir haben zwei sehr gute Torleute."

Gute Neuigkeiten gibt es auch von Jusuf Gazibegovic: Nachdem der Rückkehrer zuletzt zweimal verletzungsbedingt zugeschaut hat, sollte sich das Spiel gegen die Hütteldorfer für den bosnischen Teamspieler ausgehen, Ingolitsch wolle "aber nichts überstürzen".