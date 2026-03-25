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Sturm Graz bindet Nachwuchs-Torjäger und Goalie-Hoffnung

Der Toptorjäger der U18-Jugendliga bindet sich an den österreichischen Meister. Auch ein Goalie unterschreibt einen neuen Vertrag.

Sturm Graz bindet Nachwuchs-Torjäger und Goalie-Hoffnung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vertragsnews beim SK Sturm Graz!

Nico Knezevic (16) und Abdoulie Kante (18) unterschreiben ihre ersten Jungprofiverträge in der Murstadt.

Vater wurde mit Sturm Meister

Ersterer wechselte mit acht Jahren zum SK Sturm Graz und hütet dort in der Akademie das Tor. "Er bringt für sein Alter bereits eine große Ruhe am Ball mit, ist technisch sehr gut ausgebildet und hat ein starkes Gesamtpaket als moderner Torwart. Aufgrund seiner langjährigen Vereinszugehörigkeit trägt er auch die Sturm-DNA in sich und weiß, was es bedeutet, für diesen Verein zu spielen. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann", so Sportgeschäftsführer Michael Parensen.

Vater Alexander verbuchte zwischen 1998 und 2003 fünf Einsätze für die Profis der Steirer. 1999 konnte er die österreichische Meisterschaft bejubeln.

Auch Torjäger bleibt an Bord

Kante wechselte 2023 aus der WAC-Jugend in die Murstadt. Mit acht Treffern aus zwölf Spielen ist er in der U18-ÖFB-Jugendliga bester Torjäger. Für Sturm II kam der Gambier bereits sieben Mal zum Zug.

"Abdoulie zeigt vor allem im Eins-gegen-Eins immer wieder seine Stärken. Er besitzt hohe Qualitäten im Dribbling, bringt viel Dynamik mit und ist technisch auf einem hohen Niveau", erklärt Parensen.

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