In dieser Phase der Saison ist am Transfermarkt bei den "Bullen" traditionell eigentlich noch längst nicht das letzte Wort gesprochen. Sportchef Rouven Schröder bestätigte einen anbahnenden Gloukh-Abgang (hier nachlesen >>>).

Assist gegen Salzburg

Mit Anrie Chase vom VfB Stuttgart wird aktuell auf der Zugangsseite ein Innenverteidiger mit Salzburg in Verbindung gebracht. Gerade in der Abwehrzentrale könnte sich noch etwas tun.

Dabei besteht auch die Möglichkeit, glaubt man einem Bericht von "ontheminute.com", dass der neue Verteidiger bereits am Mittwoch in der Mozartstadt war.

Dem Medium zufolge interessieren sich die Salzburger für Youngster Eivind Helland (20) von Brann Bergen. Der Norweger gilt als großes Talent, lief in beiden Partien gegen den österreichischen Vizemeister über die volle Spielzeit auf. Im Hinspiel steuerte er sogar einen Assist bei.

Viel Konkurrenz

Der norwegische U21-Kapitän hat laut "transfermarkt" nur noch einen Vertrag bis Ende Dezember 2026 und verfügt über einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro.

Die Mozartstädter sind mit ihrem Interesse aber bei weitem nicht alleine. So seien Manchester United, Bayern, Borussia Dortmund, Aston Villa, Bournemouth und Nottingham Forest ebenso am 20-Jährigen interessiert.

