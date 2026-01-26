Was den SK Sturm Graz und den SK Rapid dieser Tage eint? Beide Klubs haben in der Winterpause einen neuen Cheftrainer engagiert.

Der Bundesliga-Meister entschied sich mit Fabio Ingolitsch für eine heimische Lösung, die Hütteldorfer holten mit Johannes Hoff Thorup einen Mann mit internationaler Erfahrung.

Der Däne war aber auch bei den Grazern eine Option. Sportchef Michael Parensen bestätigt dem "Kicker", dass auf der Suche nach einem Nachfolger für den kurz vor Weihnachten entlassenen Jürgen Säumel auch der Name des neuen Rapid-Trainers gefallen sei.

Weshalb Hoff Thorup beim Rekordmeister und nicht bei den "Blackies" gelandet ist, wollte sich Parensen jedoch nicht entlocken lassen.